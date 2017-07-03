Події

17:52 03.07.2017

Засідання ПА НАТО може відбутися в Україні навесні 2019 року

Питання щодо проведення в Україні засідання Парламентської асамблеї НАТО розглядатимуть восени поточного року, а саме засідання може відбутися навесні 2019 року, заявляє голова Верховної Ради Андрій Парубій.

"Як нам відомо, це питання мають розглядати восени на одному із засідань комітетів Парламентської асамблеї. І ми дуже розраховуємо, що, можливо, навесні 2019 року засідання Парламентської асамблеї НАТО може відбутися тут, у Києві, оскільки останнє відбулося в Тбілісі, в Грузії", - сказав А.Парубій на спільному брифінгу з главою Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі в понеділок у Києві.

У свою чергу, П.Аллі подякував А.Парубію за пропозицію провести засідання ПА НАТО в Україні.

"Це те питання (проведення ПА НАТО в Україні - ІФ), яке ми зараз обговорюємо, і я сподіваюся, ми матимемо можливість приїхати сюди у повному складі Асамблеї і провести тут її засідання найближчим часом", - додав П.Аллі.

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