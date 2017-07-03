Італійський фотожурналіст Роккеллі перебував у "сірій зоні" без узгодження з владою

Італійський фотокореспондент Андреа Роккеллі, у вбивстві якого підозрюють українського військовослужбовця Віталія Марківа, перебував у 2014 році у так званій "сірій зоні" на Донбасі, що той момент була непідконтрольна українській владі.

Як повідомляє заступник генерального прокурора України Євген Єнін, українське слідство не встановило осіб, які могли б бути причетні до загибелі громадянина Італії.

"Можу повідомити, що пан Роккеллі відвідав так звану сіру зону, без узгодження цього відвідування з офіційною владою України. Проте, ми розуміємо занепокоєння, і так само, як і представники італійської сторони, хочемо встановлення справедливості за цим інцидентом", - сказав Є.Єнін на брифінгу в Києві в понеділок.

Заступник генпрокурора наголосив, що А.Роккеллі загинув, "перебуваючи у сірій зоні між позиціями озброєних формувань і терористичних угрупувань". Він нагадав, що за фактом цього вбивства правоохоронні органи України розслідують кримінальне провадження за статтею "теракт", що розслідує управління СБУ в Донецькій області.

"Станом на сьогодні слідство не встановило осіб, які могли б бути причетні безпосередньо до загибелі італійського громадянина", - наголосив заступник генпрокурора.

Він уточнив, що на час скоєння злочину ця територія не перебувала під контролем України.

"Перші слідчі дії можна було провести через певний час", - сказав заступник генпрокурора.

За словами Є.Єніна, аналогічне провадження розслідують органи італійської прокуратури.

Також заступник генпрокурора проінформував, що українська сторона не отримувала жодних документів від італійських колег щодо надання міжнародно-правової допомоги. "Ми не отримували жодного запиту щодо екстрадиції або виконання доручень про міжнародно-правову допомогу", - наголосив він.

"Наразі не йдеться про участь італійських правоохоронців в проведенні слідчих дій на території України. В усякому разі, жодних клопотань до Генпрокуратури із цього приводу не надходило", - додав Є. Єнін.