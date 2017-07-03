Рівень тіньової економіки України в 2016 році знизився до 34% ВВП

Рівень тіньової економіки України минулого року становив 34% від ВВП, зменшившись на 6 процентних пунктів (п.п.), такі попередні розрахунки оприлюднило Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) у понеділок.

"Усі чотири методи, з використанням яких здійснюється оцінка рівня тіньової економіки, показали зниження рівня порівняно з 2015 роком", - зазначило міністерство.

Згідно з його даними, скоротити рівень тіньової економіки вдалося завдяки закріпленню макроекономічної стабільності і відновленню економічного зростання, поліпшенню бізнес-клімату за рахунок дерегуляції, легалізації ринку праці внаслідок зниження ЄСВ.

Водночас динаміку детінізації стримує тривале банкрутство банків, напруження в міжнародних відносинах із РФ, наявність непідконтрольних владі територій, низька довіра до інститутів влади, зазначає міністерство.

У МЕРТ уточнили, що розрахунки за методом "витрати населення - роздрібний товарообіг" показали, що тіньова економіка становить 50% від ВВП, що на 7 п.п. менше показників 2015 року. При цьому темпи зростання продажу в легальному секторі перевищили темпи зростання витрат населення на придбання споживчих товарів, зазначили в міністерстві.

За методом збитковості підприємств у міністерстві оцінюють тіньову економіку в 20% від ВВП, що на 6 п.п. менше показників 2015 року. Позитивної динаміки вдалося домогтися завдяки зміцненню міжгалузевих зв'язків, відновленню довіри до економіки на тлі реформ, зменшенню впливу девальвації гривні на результати діяльності підприємств, пояснюють у міністерстві.

За електричним методом тіньова економіка скоротилася за рік на 4,4 п.п. - до 31% від ВВП. У МЕРТ це пояснюють тим, що об'єм реального ВВП у 2016 році збільшувався більшими темпами (на 2,3%), ніж об'єм внутрішнього споживання електроенергії.

За монетарним методом рівень тіньової економіки МЕРТ оцінило у27% від ВВП, що на 3 п.п. менше, ніж у 2015 році. Водночас удосконалений Мінекономрозвитку монетарний метод (методологічні положення розрахунку за якими наразі проходять апробацію) зафіксував відсутність змін у рівні тіньової економіки", - уточнило міністерство.