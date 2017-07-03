Найважливішим досягненням співпраці Ради і ПА НАТО є стабільний і плідний діалог на високому рівні

Співпраця Верховної Ради України і Парламентської асамблеї НАТО має багаторічну історію і характеризується відкритим, плідним і стабільним діалогом на високому рівні упродовж усього періоду, незалежно від ситуації усередині України, заявила голова постійної делегації Верховної Ради в ПА НАТО, народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Фріз.

"Міжпарламентська співпраця нашої країни з Альянсом розпочалася практично одразу ж після утворення незалежної Української держави і вже в 1992 році була створена постійна делегація в ПА НАТО зі статусом асоційованого члена. Відтоді ми беремо постійну участь у діяльності Асамблеї - загалом за 25 років Україну в ній представляли понад півсотні народних обранців, багато хто з них є учасниками нашого урочистого засідання", - заявила І.Фріз у своєму виступі на урочистому засіданні Верховної Ради, присвяченому 20-й річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО в понеділок, повідомляє прес-служба "Блоку Петра Порошенка".

Народний депутат наголосила, що найважливішим досягненням двосторонньої міжпарламентської співпраці був, є і буде відкритий, плідний діалог, який завжди залишався на високому рівні, незважаючи на усі перипетії офіційної української політики: "Не зайвим буде згадати, що саме у сфері євроатлантичної інтеграції амплітуда коливань вектора в зовнішньополітичному курсі держави була найбільшою - від руху до членства в Альянсі до повного його заперечення і навпаки".

"Увесь цей час ми відчували симпатію і щиру підтримку наших друзів і колег із держав-членів, передусім, у найважчі для нас часи. Сьогодні не можна не згадати, що саме Парламентська асамблея НАТО була першою міжнародною організацією, яка застосувала реальні санкції до Росії за окупацію Криму, позбавивши її делегацію можливості брати участь у діяльності Асамблеї... І, звичайно, ми будемо завжди вдячні членам ПА НАТО за принципову позицію із засудження російської агресії проти України, безумовну підтримку непорушності меж, територіальної цілісності і недоторканості нашої держави, що відображається в її численних рішеннях і документах", - заявила І.Фріз.