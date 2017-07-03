Парубій має намір 10 липня обговорити зі Столтенбергом перспективи вступу України до НАТО

Спікер Верховної Ради Андрій Парубий заявляє, що має намір обговорити перспективи членства України в НАТО з генсеком Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом під час візиту останнього до Києва 10 липня.

"10 липня заплановано візит до Києва генсека НАТО Єнса Столтенберга. Обговоримо перспективи членства України в НАТО", - написав А.Парубій у своєму акаунті в "Твітер" у понеділок увечері.

Як повідомлялося, глава Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков 24 травня повідомив, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та посли країн-членів Північноатлантичного альянсу у Брюсселі відвідають Україну 9-10 липня.

"У політичному руслі, звичайно, НАТО постійно підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України. Ще одним підтвердженням цього буде дуже високий візит Північноатлантичної ради... Це усе посли країн НАТО у Брюсселі на чолі з генеральним секретарем НАТО. Візит до України відбудеться 9-10 липня, щоб відзначити 20-річчя особливого партнерства між НАТО і Україною", - повідомив він на брифінгу в Харкові.