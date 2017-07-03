Янукович подав позов до Печерського суду про захист ділової репутації

Екс-президент України Віктор Янукович звернувся до Печерського районного суду м.Києва з позовом до АТ "Ощадбанк" про захист ділової репутації, а саме вимагає спростування інформації про наявність у нього і екс-прем'єра Миколи Азарова в держбанку більше $ 1,150 млрд.

Інтереси АТ "Ощадбанк" в суперечці про спростування недостовірної інформації, опублікованої у вигляді інтерв'ю голови правління "Ощадбанку", представляють адвокати GENTLS.

Як повідомив керуючий партнер GENTLS Олег Громовий, "23 червня в Печерському районному суді м.Києва відбулося перше судове засідання у справі. Позивач Янукович вимагає у суду захистити свою ділову репутацію, пов'язує порушення своїх прав з поширенням, на його думку, недостовірної інформації про наявність у нього з Азаровим в Ощадбанку більш 1 млрд 150 млн доларів США".

"Я переконаний, що позов необґрунтований, мінімум, з трьох причин. По-перше, позивач не підтверджує доказами наявність у нього ділової репутації, хоча вимагає її захисту. Згідно з постановою пленуму Верховного суду України від 27.02.2009 р №1 під діловою репутацією розуміється громадська оцінка ділових і професійних якостей людини. Виникає питання, яка суспільна оцінка Януковича?", - зазначив О.Громовой.

За словами керуючого партнера GENTLS, якщо, на думку адвокатів позивача, ділова репутація В.Януковича позитивна, і вона могла постраждати, то це необхідно довести. "Поки таких доказів немає, і я сумніваюся, що вони будуть", - вважає він.

"По-друге, дивною є позиція із звинувачення банку в розголошенні банківської таємниці в ситуації, коли сам нтерв'юйований, дотримуючись банківської таємниці, відмовився відповідати на запитання журналіста про конкретні суми і банківські рахунки. Тобто, тверджень про наявність у позивача конкретних сум в банку не було", - зазначив адвокат сторони "Ощадбанк".

Також в GENTLS звертають увагу на те, що договір між В.Януковичем та адвокатом підписано в лютому цього року, а місцем підписання вказується м. Київ.

"І, нарешті, третє - ми поставили під сумнів повноваження адвоката Януковича звертатися до суду з цим позовом, оскільки договір про правову допомогу підписаний в лютому 2017 року, в місті Києві, хоча очевидно, що Януковича в Києві в цей час бути не могло. В зв'язку з цим, в наступному судовому засіданні очікуються пояснення адвокатів позивача про обставини підписання договору, інакше позов повинен бути залишений без розгляду як поданий адвокатом, який не має на це повноважень", - додав О.Громовой.