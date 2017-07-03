Події

21:33 03.07.2017

Президент Естонії закликала союзників по НАТО проявити спокій і пильність у зв'язку з російсько-білоруськими навчаннями "Захід 2017"

Президент Естонії Керсті Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) вважає за можливе, що на російсько-білоруському навчанні "Захід 2017" буде відпрацьовуватися великомасштабна військова операція проти НАТО.

"З серпня по жовтень не так далеко від нас пройдуть регулярні великі навчання Російської федерації "Захід". Ми повинні бути з нашими союзниками одночасно і спокійними, і пильними", - заявила вона в понеділок на засіданні Ради національної оборони, повідомили "Інтерфаксу" в прес-службі глави держави.

На думку президента, "з великою часткою ймовірності буде відпрацьовуватися великомасштабна військова операція проти НАТО і, очевидно, ми побачимо і різні інформаційні операції, мета яких - посіяти замішання і недовіру".

Рада державної оборони є консультаційним органом при президенті, її засідання проводяться в міру необхідності. До складу ради входять голова парламенту, прем'єр-міністр, голови парламентських комісій з державної оборони і закордонних справ, міністри закордонних справ, оборони, фінансів, внутрішніх справ, юстиції, економіки і комунікацій, міністр підприємництва та інформаційних технологій, командувач Силами оборони.

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