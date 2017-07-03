Янукович може брати участь в суді у справі про держзраду тільки на території України, держава гарантує йому безпеку

Екс-президент України Віктор Янукович може брати участь в судовому розгляді справи за обвинуваченням його в державній зраді тільки на території України, яка гарантує йому безпеку, заявляє генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Янукович наполягає на своєму бажанні брати участь в суді, допитувати людей, робити заяви. У нього для цього є тільки один законний спосіб - прибути в Україну. Інших способів активної участі в судовому слідстві наш закон не передбачає. Очевидно, що він боїться це зробити, при цьому вигадує фантазійні історії, що його повинні вбити при перетині кордону та інші", - сказав він в інтерв'ю" 5 каналу ".

Ю.Луценко вважає, що В.Януковичу не повинно бути дозволено "з Москви бути учасником процесу по телевізору". "Він по телевізору може тільки слухати процес і спілкуватися зі своїм захистом. Але сидячи в Москві, допитувати свідків - неможливо. Допитати свідків обвинувачений може, але в Києві, на процесі", - вказав він.

Генпрокурор запевняє, що українська держава здатна забезпечити захист В.Януковичу, навіть коли його звинувачують в такому тяжкому злочині. "Україна гарантує йому достатню охорону, щоб він був присутній в суді", - заявив він.

На думку Ю.Луценка, головуючий у справі про державну зраду В.Януковича суддя Оболонського районного суду Києва Владислав Дев'ятко веде процес в рамках українського та європейського законодавства і є незалежним у прийнятті рішень.

"Треба віддати належне судді - він йде чітко по українському і європейському законодавству. Можливо, комусь, зокрема мені, не подобається, що це затягується надовго, але суддя робить все по закону. І він самостійний у прийнятті своїх рішень", - сказав він.

Ю.Луценко зазначив, що на найближчих засіданнях суду будуть досліджені документи та інші докази, а потім почнуться виклики "дуже відомих свідків". Він також підкреслив, що захист В.Януковича користується всіма правами.

Крім того, генпрокурор анонсував, що після завершення розгляду справи про держзраду в суд відразу буде передано звинувачення у "справі розстрілів на Майдані". "Ми оновили підозру у цій справі завдяки титанічній праці департаменту спеціальних розслідувань, групи прокурорів і слідчих. Воно вручено належним чином захисту Януковича, Захарченка, Якименка і ряду інших діячів. Слідчі та прокурори доповідають, що восени може бути готовий обвинувальний акт у даній справі" , - повідомив він.

Ю.Луценко звернув увагу на те, що оскільки при подачі кількох справ щодо однієї особи до суду вони по законодавству можуть бути об'єднані, і таким чином затягнеться їх розгляд, то було прийнято рішення передавати справи до суду в міру завершення розгляду попередніх.