Трамп задіє СПГ як «політичний інструмент» проти Москви

США планують зробити максимально простими для американських компаній поставки скрапленого природного газу (СПГ) в Центральну і Східну Європу і стануть використовувати швидко зростаючий енергетичний експорт в якості «політичного інструменту», щоб знизити залежність деяких країн від Росії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Білого дому.

Американський лідер Дональд Трамп оголосить про це на саміті «Трьох морів» у Варшаві, який пройде в цей четвер, 6 липня, напередодні зустрічі G20 в Німеччині.

Група «Трьох морів» включає в себе 12 європейських країн, які розташовані між Адріатичним, Балтійським і Чорним морями. Серед них - Польща, Австрія, Угорщина, Латвія і Естонія. Основним порядком запланованого саміту стане створення «енергетичної альтернативи» російським проектам в Європі, розвиток енергетичної інфраструктури, терміналів СПГ і газопроводів.