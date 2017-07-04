Події

09:27 04.07.2017

У разі невиконання колишніми власниками ПриватБанку зобов'язань настане кримінальна відповідальність

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що якщо зобов'язання колишніх акціонерів ПриватБанку не будуть виконані, то буде кримінальна відповідальність за невиконання закону.

"Якщо зобов'язання виконані, то щодо них будуть відповідні рішення, якщо вони не виконані, у тому числі Національний банк це засвідчить, і потім настає кримінальна відповідальність за невиконання закону", - сказав він в ефірі ICTV у понеділок.

Прем'єр зазначив, що ПриватБанк є стабільним.

За його словами, Олександр Шлапак, який очолив банк після націоналізації, попереджав від початку, що обіймає цю посаду тимчасово – для стабілізації установи.

"Він свою роботу виконав. Зараз він подав у відставку. Більше того, прем'єр-міністр, уряд уже не призначають керівника - його призначає незалежна наглядова рада. Наглядова рада розгляне цю заяву і ухвалюватиме рішення. Я вважаю, що Олександр Шлапак дуже висококваліфікований, дуже чесний і професійний управлінець", – наголосив В.Гройсман.

Як повідомлялося, колишні акціонери ПриватБанку продовжують переговори щодо реструктуризації наявних перед фінустановою зобов'язань, повідомив один з екс-власників банку Ігор Коломойський у понеділок службі новин ТСН.uа.

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