Янукович подав позов до Печерського суду про захист його ділової репутації

Екс-президент України Віктор Янукович звернувся до Печерського районного суду м. Києва з позовом до АТ "Ощадбанк" про захист ділової репутації, а саме вимагає спростування інформації про наявність у нього та екс-прем'єра Миколи Азарова в держбанку понад $1,150 млрд.

Інтереси АТ "Ощадбанк" у спорі про спростування недостовірної інформації, оприлюдненої у вигляді інтерв'ю голови правління "Ощадбанку", представляють адвокати GENTLS.

Як повідомив керівний партнер GENTLS Олег Громовой, "23 червня в Печерському районному суді м. Києва відбулося перше судове засідання у справі. Позивач Янукович вимагає у суду захистити свою ділову репутацію, пов'язує порушення своїх прав із поширенням, на його думку, недостовірної інформації про наявність у нього з Азаровим в Ощадбанку понад 1 млрд 150 млн доларів США".

"Я переконаний, що позов необґрунтований щонайменше з трьох причин. По-перше, позивач не підтверджує доказами наявність у нього ділової репутації, хоча вимагає її захисту. Згідно з постановою пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 р. №1, під діловою репутацією розуміється громадська оцінка ділових і професійних якостей людини. Виникає запитання: яка громадська оцінка Януковича?", - зазначив О.Громовой.

За словами керівного партнера GENTLS, якщо, на думку адвокатів позивача, ділова репутація В.Януковича позитивна, і вона могла постраждати, то це необхідно довести. "Поки що таких доказів немає, і я сумніваюся, що вони будуть", - вважає він.

"По-друге, дивною є позиція з обвинуваченням банку в розголошуванні банківської таємниці за ситуації, коли особа, в якої беруть інтерв’ю, дотримуючись банківської таємниці, відмовилася відповідати на запитання журналіста про конкретні суми і банківські рахунки. Тобто, тверджень про наявність у позивача конкретних сум у банку не було", - зазначив адвокат сторони Ощадбанк.

У GENTLS також звертають увагу на те, що договір між В.Януковичем та адвокатом підписаний у лютому цього року, а місцем підписання зазначено м. Київ.

"І, нарешті, третє - ми поставили під сумнів повноваження адвоката Януковича звертатися до суду з цим позовом, оскільки договір про правову допомогу підписаний у лютому 2017 року в місті Києві, хоча очевидно, що Януковича в Києві в цей час бути не могло. З огляду на це в наступному судовому засіданні очікуються пояснення адвокатів позивача про обставини підписання договору, інакше позов має бути залишений без розгляду як поданий адвокатом, що не має на це повноважень", - додав О.Громовой.