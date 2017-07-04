Програма "Доступні ліки" дає змогу зробити крок до страхової медицини - Філя Жебровська

Програма "Доступні ліки", що передбачає реімбурсацію (відшкодування) вартості лікарських засобів за трьома нозологіями, дає змогу зробити крок до страхової медицини, вважає голова наглядової ради ПрАТ "Фармак" (Київ) Філя Жебровська.

"Крок, який зробили в програмі "Доступні ліки", це хороший крок до страхової медицини. Ось це перші кроки, хоч якими вони здавалися б нам незручними, і дуже правильні ", - сказала вона журналістам у понеділок.

Ф.Жебровська зазначила, що участь у програмі дала змогу українським фармвиробникам знизити собівартість включених до програми препаратів.

"Змінилася ціна закупівлі субстанції. Одна річ, якщо я закуповую сировину і роблю контроль якості на 10 тис. одиниць, інша річ, якщо на 100 тис. од. Це все стало дешевше", - сказала вона.

Голова НР компанії прогнозує подальший розвиток програми "Доступні ліки".

"Ви побачите, за два роки держава змусить робити ті речі, які роблять усі в Європі", - вважає вона.

Як зазначає Ф.Жебровська, реформування системи охорони здоров'я є необхідним, хоча і не завжди зручним кроком.

"Це незручно, коли щось треба змінювати, але з часом усе вирівняється. Є речі, які необхідно зробити. Ми 22 роки нічого не робили", - сказала вона.

Як повідомлялося, Ф.Жебровська, основний акціонер ПАТ "Фармак", залишила посаду гендиректора компанії й очолила наглядову раду.

За підсумками 2016 року "Фармак" збільшив чистий прибуток на 67,04% - до 677,202 млн грн проти 405,415 млн грн у 2015 році.

"Фармак" - найбільша фармацевтична компанія України. Виробляє до 200 найменувань лікзасобів різних лікарських форм. До 2020 року компанія планує досягти обсягу продажу в $1 млрд, скоротивши частку продажу на вітчизняному ринку з 80% до 60% загального обсягу, і зосередити, зокрема, по 10% продажу на добре регульованих ринках Східної Європи, в країнах СНД.

Програма реімбурсації, спрямована на надання громадянам України можливості отримання деяких ліків безкоштовно або з невеликою доплатою, на реалізацію якої було виділено 500 млн грн, стартувала в Україні 1 квітня 2017 року.

У програмі беруть участь 157 торговельних назв лікарських засобів за 21 міжнародною непатентованою назвою для лікування серцево-судинних захворювань (ССЗ), бронхіальної астми та цукрового діабету.