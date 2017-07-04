Події

11:20 04.07.2017

Фінансування оборонного сектора України буде збільшено в 2018 році

Фінансування оборонного сектора України в 2018 році буде збільшено приблизно до 74 млрд грн, повідомив перший заступник міністра оборони України Іван Руснак.

"Програма оборонної реформи, розрахованої до 2020 року, забезпечена фінансово завдяки парламенту та уряду. І якщо на цей рік нам передбачено фінансовий ресурс на рівні понад 64 млрд грн, то наступного року буде на 10 млрд грн більше", - сказав він на конференції у вівторок у Києві.

Перший заступник міністра зазначив, що це дасть можливість забезпечити потреби Збройних сил України і виконати план реформування оборонного сектора.

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