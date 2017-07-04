Генпрокуратура відкрила справу про доведення ПриватБанку до неплатоспроможності

Націоналізований ПриватБанк (Київ) за допомогою аудитора встановив системні порушення з боку колишнього менеджменту банку під час видачі позик на 133 млрд грн та їх обслуговування і направив ці матеріали до Генеральної прокуратури, заявив голова правління фінустанови Олександр Шлапак.

"Генпрокуратура сьогодні вперше відкрила кримінальні справи за ст. 218 та 220 - доведення банку до неплатоспроможності", - заявив він на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

О.Шлапак уточнив, що йдеться про кредити 36 компаніям на 133 млрд грн, які було видано в жовтні-листопаді 2016 року і за рахунок яких було погашено кредити 193 інших позичальників банку, більше половина з яких мали ставку 12-12,5% річних із прив'язкою до курсу долара та реальні застави.

Голова правління уточнив, що ставка за новими кредитами становила 10,5% річних, тоді як кредитний комітет банку затвердив ставку 34% річних, а банк залучав кошти Нацбанку України під 22%, у фізичних осіб - під 19%, у юросіб - під 14,2%.

"Це вершина фінансової піраміди ПриватБанку", - зазначив О.Шлапак.

За його словами, практично всі нові позичальники не провадили господарської діяльності, були створені менше року тому і мали негативне фінансове становище.

Голова правління уточнив, що всі 36 кредитів були підписані колишнім головою правління (на той момент Олександр Дубілет - ІФ) із перевищенням повноважень. Нацбанку надавали недостовірні дані щодо непокритого кредитного ризику та несформованих резервів, а позичальників не перевіряли на пов'язаність, їхнє фінансове становище штучно завищували.

Як повідомлялося, 18 грудня 2016 року уряд за пропозицією НБУ та акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були І.Коломойський і Г.Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цього найбільшої на українському ринку фінустанови. Держава отримала 100% в його капіталі, а ПриватБанк був докапіталізувати на суму 116,8 млрд грн.

Минулого тижня Кабмін на підставі висновків незалежного аудитора Ernst&Young вирішив докапіталізувати ПриватБанк ще на 38,565 млрд грн для виконання ним економічних нормативів.