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12:50 04.07.2017

Держприкордонслужба заборонила в'їзд в Україну 70 російським артистам

Державна прикордонна служба України поставила заборону на в'їзд в Україну 70 російським артистам, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" речник відомства Олег Слободян.

"Наразі в'їзд в Україну заборонено 70 російським артистам", - сказав О.Слободян.

За його словами, заборону на в'їзд поставлено на три роки, причина - незаконне відвідування Криму.

Коментуючи інформацію ЗМІ про те, що начебто українські прикордонники відмовили російському акторові Володимиру Машкову у в'їзді в Україну, речник прикордонвідомства сказав: "Це неправда. Він не їхав через український кордон, відповідно українські прикордонники з ним не мали справи".

"У разі якщо він з'явиться на кордоні, то Держприкордонслужба діятиме відповідно до українського законодавства і на місці прийматиме рішення", - пояснив О.Слободян.

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