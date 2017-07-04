Події

13:15 04.07.2017

НКРЕКП видала "внучці" "Нафтогазу" ліцензію на постачання газу

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), видала ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" ("ГКНУ") ліцензію на постачання природного газу.

Відповідне рішення комісія прийняла на засіданні у вівторок.

Дочірній компанії НАК - "Газ України" - належить 100% ТОВ "ГКНУ".

Раніше головний комерційний директор "Нафтогазу Украині" Юрій Вітренко повідомив, що НАК запропонував Кабінету Міністрів України покласти на компанію функції постачальника газу населенню в рамках механізму спеціальних зобов'язань (PSO).

За його словами, НАК буде ініціювати зміну постанови Кабміну про PSO з метою виключити "газзбути" (приватні компанії, що належать власникам облгазів, - ІФ) з ланцюжка постачання газу населенню в рамках спецобов’язків. Так, якщо побутовий споживач не обере собі постачальника, обсяги його споживання слід автоматично перенести на НАК як реального власника газу.

У "Нафтогазі" вважають, що "газзбути" в наявному форматі є псевдопостачальниками газу, оскільки не несуть відповідальності за ризики, пов'язані з газопостачанням кінцевому споживачу.

"Нафтогаз України", зокрема, має надавати газ для потреб населення в необмеженій кількості за заявками таких підприємств, які мають монопольний і неконтрольований доступ до споживачів. При цьому "Нафтогаз", який відповідає за формування достатнього ресурсу газу, не має доступу до даних про обсяги його фактичного використання побутовими споживачами й не має будь-яких гарантій з оплати поставленого обсягу з боку визначених постановою підприємств.

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