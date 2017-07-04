Кабмін готує проект нового закону про приватизацію

Кабінет Міністрів України готує проект нового закону "Про приватизацію державного майна".

Відповідний документ презентовано на засіданні уряду в Києві у вівторок.

"Замість семи чинних законів пропонується один. Суттєво, вдвічі, скорочуються терміни підготовки об'єктів до приватизації: щодо об'єктів великої приватизації - з двох років до одного року, щодо малої приватизації - з одного року до півроку. Суттєво спрощується класифікація об'єктів приватизації", - зазначив голова Фонду держмайна України Дмитро Парфененко під час доповіді щодо законопроекту.

За його словами, документ передбачає лише два механізми приватизації - через аукціон або викуп. При цьому великі об'єкти продаватимуть з обов'язковим залученням радника, малі - через електронну платформу.

У разі ухвалення законопроекту термін можливого оскарження результатів приватизації буде обмежений трьома роками.

Крім того, встановлюється мораторій на банкрутство об'єктів, щодо яких ухвалено рішення про приватизацію.

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, до внесення до парламенту законопроект буде опрацьований профільним комітетом ВР, розглянутий на Національній раді реформ і ще раз вивчений урядом.

"Далі необхідно поглибити роботу з профільним парламентським комітетом, щоб ми вийшли на якомога краще рішення. Ми перед внесенням до парламенту ще його розглянемо і також розглянемо на Раді реформ", - резюмував прем'єр.