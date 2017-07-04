Міністр інфраструктури пропонує визначити низку морпортів як об'єкти концесії

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян звернувся до уряду з проханням виключити низку морських портів країни з переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та внести їх до переліку об'єктів, що підлягають концесії.

Таку пропозицію він озвучив на засіданні уряду у вівторок під час обговорення законопроекту про приватизацію, додавши, що до нього було б доцільно долучити законопроект про концесію, який розробляється міністерством та іншими органами.

"Прошу перевести низку наших морських портів, а саме - "Південний", "Ольвія", Херсонський, "Чорноморськ", Ізмаїльський - з об'єктів приватизації в об'єкти концесії. Ми відпрацьовуємо це питання спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку", - сказав міністр.

Глава уряду Володимир Гройсман, у свою чергу, схвалив таку ініціативу.

"Прошу, щоб ви це допрацювали і винесли (на розгляд - ІФ). Перегрупуватися - не проблема. Ми це питання вирішимо", - сказав він.