Кабмін спростив процедуру зміни імені та отримання паспорта юними українцями

Кабінет Міністрів України скасував необхідність пред'являти свідоцтво про народження та довідку з місця проживання під час зміни імені громадянами, яким виповнилося 14 років.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в Києві у вівторок. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зачитав це рішення серед ухвалених урядом на засіданні без обговорення.

Таким чином, для зміни імені громадянам, які вже досягли 14-річного віку, необхідно подати лише заяву про бажання змінити ім'я, а також заяву від батьків або опікуна про згоду на таку процедуру.

Крім того, уряд скасував норму, згідно з якою громадяни, яким не більше ніж місяць тому виповнилося 16 років і вони не отримали паспорта, мають подавати свідоцтво про народження і довідку з місця проживання.

Це рішення пов'язане з тим, що громадяни України отримують паспорт у вигляді ID-картки з 14 років.