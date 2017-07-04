Події

14:39 04.07.2017

Uber планує створити в Києві штаб-квартиру, цікавиться ще низкою міст України

Міжнародна технологічна компанія Uber, творець однойменного мобільного застосування для виклику автомобілів з водієм, будує в Києві приміщення під розміщення своєї штаб-квартири.

Як повідомив генеральний менеджер Uber в Україні, Азербайджані, Білорусі та Казахстані Олексій Стах на прес-конференції в Києві у вівторок, приурочені до річниці Uber в Україні, штаб-квартира зі штатом працівників 50 осіб координуватиме роботу в Україні, Білорусі, Азербайджані, Казахстані.

Він додав, на сьогодні в офісі Uber в Україні працює 20 осіб.

Говорячи про плани компанії, О.Стах відзначив зацікавленість роботою в усіх регіональних центрах країни, зокрема в Запоріжжі, Кривому Розі та Миколаєві.

Відповідаючи на запитання, О.Стах додав, що компанія вивчає можливість впровадження продукту Uber Kids - замовлення автомобілів з дитячими кріслами.

Uber - міжнародна технологічна компанія, автор однойменного мобільного додатка за викликом автомобілів з персональним водієм. Додаток працює в понад 450 містах і 73 країнах світу. В Україні сервіс Uber доступний з 2016 р. і сьогодні працює в Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та Харкові.

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