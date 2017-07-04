Слідчі ГПУ співробітників ПриватБанку та Нацбанку допитують

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що наразі слідчі допитують співробітників ПриватБанку і Національного банку України в рамках розслідування справи про доведення банку до неплатоспроможності.

"Це не свіжа новина, оскільки за заявою Шлапака (глава правління ПриватБанку Олександр Шлапак - ІФ) ще кілька місяців тому генпрокуратура України відкрила низку кримінальних проваджень за різними кваліфікаціями з приводу подій у ПриватБанку, особливо в період грудня 2016 року, але є провадження й за більш ранній період - з 2008 по 2016 роки", - сказав Ю.Луценко журналістам у вівторок.

За його словами, на цей момент слідство Генпрокуратури концентрується на одному з цих проваджень, у якому визначені події навколо видачі кредитів двом структурам на кілька десятків мільярдів гривень.

"При тому, що ці структури Нацбанком були визнані пов'язаними з бенефіціарами ПриватБанку, а, отже, їм було заборонено видавати кредити. Наше слідство допитує як співробітників кредитного комітету ПриватБанку, так і співробітників Нацбанку, які відповідали за контроль над законністю дій ПриватБанку, особливо в грудні, коли ситуація в ньому стала критичною ", - сказав генпрокурор.

Він додав, що наразі триває допит свідків, а також проводиться комплексна фінансова ревізія, яка дасть можливість висунути підозри у цій справі.

Як повідомлялося, 18 грудня 2016 року уряд за пропозицією НБУ і акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Держава отримала 100% в його капіталі, ПриватБанк був до капіталізований на суму 116,8 млрд грн.

Минулого тижня Кабмін на підставі висновків незалежного аудитора Ernst&Young вирішив докапіталізувати ПриватБанк ще на 38,565 млрд грн для виконання ним економічних нормативів.