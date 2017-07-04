ПРООН поставила в Україну перші 25 курсів сироватки від ботулізму

Програма розвитку ООН (ПРООН) поставила в Україну в рамках гуманітарної допомоги перші 25 курсів сироватки від ботулізму, повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на брифінгу у вівторок.

Станом на 3 липня ДП "Укрвакцина" отримала 100 доз.

Загалом вартість закуплених ПРООН сироваток сягнула 2,5 млн грн.

Сироватки зберігатимуться централізовано, а області в разі потреби звертатимуться по них до МОЗ.

У.Супрун також повідомила, що міністерство подало зміни до державного бюджету 2017 року для забезпечення закупівлі сироватки, потреба якої в грошовому виразі становить 20 млн грн.

Коментуючи інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна" ситуацію, яка виникла в 2017 році з сироватками від ботулізму, У.Супрун зазначила, що раніше їх закупівля перебувала у веденні місцевої влади, проте вона не змогла ефективно її здійснити. Відповідно до цього міністерство ініціює внесення сироваток від ботулізму до переліку препаратів, які закуповуються за кошти державного бюджету через міжнародні організації.

Таким чином, сироватки закуповуватимуться міжнародними організаціями і до них може бути застосована процедура спрощеної реєстрації.

У.Супрун акцентувала увагу на тому, що Україна нині не закуповує сироватки в Росії. При цьому польські сироватки можуть бути готові лише восени.

За словами в. о. міністра охорони здоров'я, в Україні щороку на ботулізм хворіє від 80 до 100 людей.

Раніше директор департаменту безпечності харчових продуктів і ветеринарії Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужби) Борис Кобаль заявив, що в 2017 році захворюваність на ботулізм в Україні не перевищує середньостатистичних показників попередніх років, але ситуація ускладнена відсутністю сироватки.