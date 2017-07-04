ПриватБанк планує міжнародний конкурс на управління курортом "Буковель"

Найцікавіша третину активів найбільшого в Україні гірськолижного туристичного курорту "Буковель" (Івано-Франківська обл.) передана на баланс ПриватБанку, який найближчим часом має намір передати ці активи в оренду співвласникам, а потім виставити на міжнародний конкурс, повідомив глава правління банку Олександр Шлапак.

"Зараз ведемо переговори із співакціонером, оскільки в нас є приблизно третина "Буковеля" у власності, щоб передати їх в оперативну оренду. Ніхто інший експлуатувати комплекс не може", - описав поточну ситуацію глава правління на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна " у вівторок.

Він зазначив, що існує домовленість про згоду співвласників на таку оренду, оскільки зараз вони використовують ці активи без будь-яких документів, що є порушенням законодавства.

За його словами, правління не має права приймати рішення про фактичне відчуження цього майна, тому мова може йти тільки про орендні відносини з компанією, яка зараз фактично експлуатує "Буковель", а не про фінансовий лізинг.

"Надалі мова йде про те, щоб підготувати пропозицію і провести міжнародний конкурс на можливу експлуатацію комплексу "Буковель", оскільки наша третина найцікавіша і цінна: всі підйомники в нас, готелі в нас і так далі. Думаю, цей комплекс може бути цікавий дуже багатьом потенційним інвесторам", - описав подальші плани О.Шлапак.

Говорячи про терміни, він уточнив, що в цьому році банк не встигне провести цей конкурс.

"Підготуємося добре і тоді будемо такий конкурс проводити", - сказав глава правління.

О.Шлапак зазначив, що "Буковель" був переданий на баланс банку як іпотека за 11 млрд грн, однак після переоцінки тепер враховується в балансі по 5,35 млрд грн.

Він також заявив, що банк має намір продати й інші небанківські активи, наявні в нього на балансі.

"Банку не потрібні жодні небанківські активи, яких багато, і вони будуть, безумовно, продані", - сказав глава правління банку.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", крім цілісного майнового комплексу (ЦМК) "Буковель" у минулому році на баланс банку був також переданий ЦВК готелю "Зірка Буковелю" (Radisson Blu Буковель), який був спочатку оцінений в 1,62 млрд грн.

За інформацією на сайті туркомплексу, його експлуатацією займається зареєстроване в липні 2016 року ТОВ "Буковель" (с. Поляниця, м. Яремче, Івано-Франківська обл.). За держреєстром, власником ТОВ із заявленим статутним капіталом 2,6 млрд грн, формування якого має завершитися наприкінці липня цього року, є ТОВ "Карпатські інвестиції" (Луцьк). Його бенефіціарами через компанії "Вентреліса Холдінгс ЛТД", "Ортлер Лімітед" і "Рімелтреса Холдінгс Лтд" виступають Елені Кореліду, Христина Софоклеус, Міхалакіс Ціцеккос, Анастасія Христофору і Деспоіна Харалампус Ніколау.

Раніше власником "Буковеля" було ТОВ "Скорзонера", виручка якого в 2015 році становила 380,53 млн грн, а чистий збиток - 123,36 млн грн.

Чистий дохід ТОВ "Зірка Буковелю" в 2015 році дорівнював 118,03 млн грн, чистий збиток - 742,91 млн грн.