Події

16:11 04.07.2017

"Нафтогаз" і "Газпром" проводять серію переговорів щодо рішення Стокгольмського арбітражу

НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром" проводять серію переговорів щодо рішень Стокгольмського арбітражу, повідомила прес-служба НАК.

"У виконання окремого рішення арбітражу проводять серію переговорів у спробі дійти згоди щодо змін до контракту і остаточних розрахунків між сторонами відповідно до рішення арбітрів. Переговори відбудуться на нейтральній території", - зазначається в повідомленні.

Як нагадують у НАК, окреме рішення Трибуналу при арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма від 31 травня 2017 року містить принципи, за якими має бути розрахована сума ретроактивної компенсації за переплати, здійснені "Нафтогазом", а також ціна, яка має бути застосована до будь-яких об'ємів газу, отриманих "Нафтогазом", але не сплачених у повному об'ємі.

"Якщо під час переговорів "Нафтогаз" і "Газпром" не дійдуть згоди щодо нових формулювань і визначення сум, що підлягають виплаті, остаточне рішення прийме арбітраж", - резюмують у "Нафтогазі".

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