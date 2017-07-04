У НАТО планують розширити роботу цільового фонду для України з питань кібербезпеки

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов обговорив із заступником генерального секретаря НАТО з питань нових викликів безпеки Сорином Дукару ситуацію, що склалася в Україні внаслідок гібридної агресії з боку Росії.

Як повідомляє у вівторок прес-служба РНБО, О.Турчинов відзначив, що уздовж українсько-російського кордону вибудовується потужна інфраструктура російських військ, "створюються нові дивізії у Білгородській і Ростовській областях, поблизу східних і північних кордонів" України.

"Немає необхідності вам розповідати про мілітаризацію в Калінінграді та створення потужних баз у Сирії РФ", - сказав секретар РНБО України, додавши, що Росія значно зміцнила свої позиції в Чорноморському і Балтійському басейнах.

Співрозмовники обговорили методи гібридної агресії РФ проти України. "Окрім військових дій, чиниться економічна, енергетична та інформаційно-кібернетична агресія проти нашої країни", - пояснив О.Турчинов.

Сторони також приділили увагу питанням поглиблення співпраці у військово-технічній сфері і сфері кібербезпеки між Україною і країнами-членами НАТО.

С.Дукару відзначив, що "Україна - наріжний камінь в євроатлантичній безпеці".

Крім того, заступник генерального секретаря НАТО відзначив важливість співпраці в науковій сфері та в питаннях кібербезпеки.

"На цьому етапі ми поглиблюємо практичну співпрацю та інтеграцію наших дій", - сказав він, додавши, що роботу цільового фонду для України з питань кібербезпеки при НАТО визнано задовільною, і зараз заплановано розширення його роботи".