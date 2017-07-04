Дніпропетровська облрада може визнати нардепа Яроша бійцем-добровольцем

Депутати Дніпропетровської облради на сесії 14 липня розглянуть питання про визнання 85 учасників бойових дій, зокрема і колишнього лідера "Правого сектора", а нині позафракційного народного депутата України Дмитра Яроша, бійцями-добровольцями.

Як повідомляє у вівторок прес-служба Дніпропетровської облради, напередодні сесії комісія з визнання бійців-добровольців розглянула заяви від учасників бойових дій і винесла на розгляд депутатів облради 85 кандидатур.

"Такий підхід дозволяє на регіональному рівні привернути більше уваги громадськості до проблем наших захисників і віддати данину поваги справжнім патріотам", - зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов.

Як повідомлялося, в 2016 році Дніпропетровська обласна рада вирішила визнати бійцями-добровольцями осіб, які брали участь у війні на сході України в складі добровольчих формувань. Для цього при обласній раді була створена комісія, яка розглядає документи від бійців і виносить кандидатури для голосування на сесію. На сесії облради в березні 2017 року депутати вперше проголосували за визнання добровольців на регіональному рівні. Тоді офіційно визнали 30 осіб. Кожен з них безпосередньо перебував у зоні бойових дій, що було обов'язковою умовою для затвердження кандидатури.

"Першими, хто став на захист територіальної цілісності і незалежності України, були саме добровольці. Це чоловіки і жінки, що не мають відношення ні до Збройних Сил України, ні до МВС і Національної гвардії. Наша комісія вивчає документи, що дають підстави для визнання добровольців, і допомагає захисникам взаємодіяти з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування ", - зазначив заступник голови облради та співголова комісії Мгер Куюмчян.