Поліція затримала "Робін Гуда", який 10 років грабував банки

Національна поліція у вівторок затримала злочинця, який з 2007 року грабував відділення банків у Києві та інших регіонах України.

Як розповів на брифінгу заступник глави Національної поліції України - начальник Головного управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко, чоловік 1967 року народження, який є уродженцем Івано-Франківської області та мешкає у Житомирській, визнає свою провину в скоєнні цих злочинів.

За даними правоохоронців, затриманий вчинив близько 30 пограбувань банківських установ. За 14 епізодами зібрано докази і після проведення усіх слідчих дій йому буде оголошено про підозру.

Грабіжник ретельно готував свої злочини, обирав відділення банків без серйозної охорони, не користувався мобільним телефоном, приховував своє обличчя за допомогою капелюха і окулярів.

А.Крищенко наголосив, що поліція останні 1,5 року активно працювала над пошуком цього злочинця.

За його словами, під час пограбування крадій поводився ґречно, не кричав, жодного разу не застосовував свого пістолета, а також залишав касирам у банках шоколадку або цукерки.

"Ми вже з ним спілкувалися і він говорить, що проводив таким чином експропріацію, "грабував награбоване". Також він стверджує, що частину грошей витрачав на доброчинність, частину - на упорядковування свого будинку", - повідомив А.Крищенко.

Затриманого вже притягали до кримінальної відповідальності ще на початку 80-х років минулого століття, коли він був неповнолітнім. Працював на кількох роботах, їздив на заробітки за кордон, до Польщі. У нього був також свого часу був власний рекламний бізнес

Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі.