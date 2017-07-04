МВЦ розпочинає будівництво нової черги виставкового центру

ТОВ "Міжнародний виставковий центр" ("МВЦ", Київ), власник однойменного столичного виставкового комплексу, починає будівництво нових виставкових павільйонів і споруд загальною площею 80 тис. кв. м.

Як повідомила прес-служба МВЦ у вівторок, проект передбачає кілька черг будівництва.

Завершення першої черги будівництва на 12 тис. кв. м заплановано на осінь 2018 року. До неї увійдуть новий двоповерховий виставковий павільйон, кілька конференц-залів і адміністративно-сервісні приміщення.

Крім цього, передбачається будівництво інших виставкових залів, універсального залу на 2,5 тис. глядачів, яке може бути використане як конгрес-хол і концертний зал, офісно-готельного корпусу на 13 поверхів, підземних багаторівневих паркінгів на 736 машин, допоміжних технічних і інших сервісних приміщень.

За інформацією прес-служби, в нових будинках будуть впроваджені технології енерго- та ресурсозбереження (індивідуальні джерела тепла, сучасні прилади для обігріву вентиляційних потоків - руфтопи, сучасні нові трансформаторні підстанції, теплові насоси та ін.).

Як стверджують в МВЦ, будівництво додаткових об'єктів дасть змогу створити близько 700 робочих місць.

Як повідомлялося, ТОВ "МВЦ" в 2015 році у виданні "Хрещатик" заявило про плани реалізувати проект будівництва третьої черги виставкового центру з дворівневим паркінгом на ділянці площею 8,93 га на просп. Броварський, 15 у Дніпровському районі Києва.

ТОВ "МВЦ" створено в 1999 році. Є власником найбільшого в Україні однойменного виставкового центру в Києві.

Чистий збиток ТОВ у 2015 році зріс на 74,2% порівняно з 2014 роком - до 5,538 млн грн, чистий дохід зріс на 12,6% і склав 71,382 млн грн. Обсяг незавершеного будівництва станом на 2015 рік оцінювали в 5,193 млн грн.

Загальна площа трьох павільйонів МВЦ (15 в'їзних груп, парковка розрахована на 2,5 тис. машиномісць) на січень 2015 року становить 58 тис. кв. м (зокрема площа виставкових залів - 28,02 тис. кв. м, висота від підлоги до ферм перекриттів залів - до 25 м).

МВЦ також містить, зокрема, конгрес-хол і 14 стаціонарних конференц-залів на 90-600 місць і кімнати для переговорів тощо.

За даними Єдиного держреєстру на 4 липня 2017 року, учасниками ТОВ були "Крателсо Б.В" (66,7%, Нідерланди), директор МВЦ Анатолій Ткаченко та Віктор Ткаченко (обидва - по 16,65%).

Статутний капітал ТОВ "МВЦ" на 28 січня 2015 року становив 18,022 млн грн.