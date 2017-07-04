Кабмін дозволив продовжити на рік дію ліцензій боржникам із ренти

Кабінет Міністрів України дозволив продовжувати терміном до одного року дію спеціальних дозволів на користування надрами компаніям, які мають заборгованість з оплати рентних платежів, у разі відсутності можливості отримання природного газу побутовими споживачами населених пунктів з інших родовищ.

Відповідні зміни внесено до постанови №615 від 30 травня 2011 року, якою затверджено порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами.

При цьому Кабмін виключив з 15 і 19 пунктів постанови №615, в яких названо підстави для відмови в продовженні/внесенні змін/видачу/переоформлення дозволу, чотири ідентичних абзаци: "У разі: невиконання програми робіт на ділянках надр, на користування якими заявнику вже надано дозвіл, виявлення порушень правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовано в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері надрокористування до моменту їх усунення, крім випадків визнання таких приписів або розпоряджень недійсними або дія яких призупинена за рішенням суду".

Як повідомлялося, ПАТ "Укрнафта" протягом червня зупинила видобуток на Південно-Панасівському, Анастасіївському, Рибальському, Артюхівському і Коржівському родовищах у Сумській області через відмову Державної служби геології і надр в результаті продовження спеціальних дозволів через борг із оплати рентних платежів.

Через зупинку видобутку на родовищах жителі деяких населених пунктів залишилися без газопостачання. В "Укрнафті" стверджують, що технічна можливість для їх газопостачання з інших джерел відсутня.

Крім того, на початку квітня компанія зупинила видобуток на Заводівському родовищі (Львівська обл.). Загалом у 2017 році закінчується термін дії дев'яти ліцензій "Укрнафти", у 2018 році - ще 27 ліцензій, що становить 50% видобутку нафти і газоконденсату компанії.

При цьому в "Укрнафті" вважають, що Держгеонадр ігнорує судове рішення, яке набуло чинності, відповідно до якого наявність податкового боргу не є підставою для відмови у видачі або продовженні ліцензії. На думку компанії, такі дії є незаконними, тому "Укрнафта" звернулася до суду.