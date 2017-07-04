ДП "Антонов" пропонує США співпрацю

ДП "Антонов" (Київ) пропонує США організувати співпрацю з розвитку програми середнього військово-транспортного (ВТС) Ан-77, що є модернізованою версією ВТС короткого зльоту і посадки Ан-70.

Як повідомила у вівторок прес-служба підприємства, пропозиції щодо співпраці в рамках програми Ан-77 були передані американській стороні під час візиту на ДП "Антонов" делегації комітету транспорту та інфраструктури палати представників Конгресу США.

За оцінками української сторони, Ан-77 може зайняти нішу між С-130 з комерційним навантаженням до 21 тонн і С-17 - до 76 тонн.

"ДП "Антонов" запропонував організувати співпрацю за цим проектом за широкої участі американських літакобудівних підприємств і компаній-постачальників обладнання. Реалізація такого проекту потребує взаємодії з органами державного авіаційного регулювання і контролю - Державної авіаційної служби України та FAA США. При цьому важливим кроком має стати укладання міжурядової угоди BASA (Bilateral Aviation Safety Agreement)", - йдеться в повідомленні на сайті підприємства.

Як повідомлялося, уніфікований під вимоги НАТО варіант Ан-70 максимальною вантажопідйомністю 47 тонн - Ан-7Х отримав високі оцінки фахівців і розглядався на певному етапі як базовий варіант нового європейського середнього транспортника.

ДП "Антонов" - провідний український розробник і виробник авіатехніки, визнаний світовий лідер у ніші транспортних літаків широкого призначення. За рішенням уряду з 2015 року ДП "Антонов" входить до держконцерну "Укроборонпром".