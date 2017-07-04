Держава залишає у власності 15 стратегічних підприємств

Держава планує з 3444 компаній і об'єктів залишити у своїй власності лише 15 особливо важливих підприємств і 363 об'єкти, що забезпечують виконання державою своїх функцій, а інші передати у концесію, продати або ліквідовувати, відповідну концепцію управління держпідприємствами (Triage), відповідно до однієї з умов програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ), затвердив уряд України у вівторок.

"Triage - це медичне сортування на полі бою (фр.) Прозорий натяк на те, що сектор держпідприємств спливає кров'ю, його потрібно рятувати стратегічне, інші продавати, передавати в концесію або ліквідовувати", - прокоментував рішення на своїй сторінці в Facebook перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

Він уточнив, що до особливо важливих підприємств належать, зокрема, "Нафтогаз України", "Укрзалізниця", "Укрпошта", КБ "Південне", "Південмаш", "Завод 410 цивільної авіації", "Атонов", "Хартрон", ХДАПП, Адміністрація морських портів, "Енергоатом", "Укргідроенерго", "Укренерго", Східний ГЗК і "Укрхімтрансаміак". Їхні загальні активи становлять 1,175 трлн. грн, або 69% вартості усіх активів.

За його даними, на частку 363 функціонально важливих об'єктів припадає ще 8,6% усіх активів.

М.Нефьодов вказав, що в концесію запропоновано передати 359 об'єктів (два аеропорти, 333 об'єкти лісового господарства і 24 автодорожніх компаній) з активами в 14,5 млрд грн, на приватизацію, зокрема й передання в комунальну власність - 893 об'єктів з активами в 189,4 млрд грн, припинити або ліквідовувати - 1255 з активами в 132,6 млрд грн

Ще 559 об'єктів і компаній з активами в 45,1 млрд грн перебувають на неконтрольованій території в Криму або зоні АТО, додав М.Нефьодов.

Серед інших затверджених принципів - відмова міністерств від управління підприємствами, управління підприємствами в держвласності на тих самих принципах, що і в приватному секторі.