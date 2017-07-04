Доказів проти нардепа Дейдея достатньо для позбавлення імунітету

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), які здійснюють досудове розслідування у виробництві за фактом незаконного збагачення народного депутата фракції "Народний фронт" Євгенія Дейдея, не згодні з оцінкою членів регламентного комітету Верховної Ради про дачу згоди на притягнення парламентарія до кримінальної відповідальності.

"Вся доказова база, отримана детективами НАБУ законно, під процесуальним керівництвом прокурорів САП, цілком достатня для прийняття рішення про зняття з парламентарія депутатської недоторканності. Позбавлення імунітету є необхідною умовою для продовження досудового розслідування фактів незаконного збагачення Євгена Дейдея - вже в статусі підозрюваного в скоєнні кримінального злочину , передбаченого ч.3 ст.368-2 Кримінального кодексу України ( "незаконне збагачення")", - йдеться в спільній заяві НАБУ і САП.

У документі також наголошується, що 3 липня членам регламентного комітету були продемонстровані фрагменти відео допиту одного зі свідків, аудіозаписи телефонних розмов, а також детальна схема аналізу структури доходів і витрат Е.Дейдея і його дружини.

НАБУ і САП нагадують, що розслідування за фактом незаконного збагачення Е.Дейдея було розпочато в листопаді 2016 року. В ході досудового розслідування на підставі аналізу електронних декларацій було встановлено, що парламентарій в 2015-2016 рр. придбав у власність нерухоме майно та транспортні засоби, вартість яких більш ніж в 4 рази перевищує сукупний дохід сім'ї за весь період отримання доходів.

"З огляду на суспільний резонанс і високий попит в суспільстві на боротьбу з корупцією у вищих ешелонах влади, а також актуальність теми електронного декларування стану чиновників, Національне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднять матеріали, які були продемонстровані на засіданні регламентного комітету", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань регламенту в понеділок визнав необґрунтованим і невмотивованим подання генерального прокуратора України про надання парламентом згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Е.Дейдея.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, дружина парламентарія за інвестиційним договором придбала квартиру, вартість якої становить понад 2,8 млн грн. Крім того, подружжя придбало два автомобілі, вартість кожного з яких перевищує 1,5 млн грн.

У своїй декларації Е.Дейдей вказав, що його дружина отримала позику на 3,5 млн грн від громадянина Ігоря Лінчевського, який проживає в м.Дніпро. Генпрокурор зазначив, що фіктивний характер позики підтверджують матеріали оперативно-розшукових дій і протокол допиту самого І.Лінчевского, в якому "підтверджуються факт залучення останнього для приховування джерел походження грошей".

На засідання комітету прийшов І.Лінчевскій і повідомив, що дійсно позичив гроші Е.Дейдею для його дружини. За його словами, спочатку був усний договір позики, він кілька разів привозив гроші в Київ, а згодом "оформив договір".

Е.Дейдей відкидає інкриміновані йому дії.