У Баку повідомили про загибель жінки і дівчинки в результаті обстрілу з вірменського боку

Жінка і дворічна дівчинка загинули у вівторок в Азербайджані в результаті обстрілу з вірменської сторони з використанням мінометів і гранатометів, повідомляє прес-служба Міністерства оборони Азербайджану.

"В результаті провокації вірменської сторони загинули Сахиба Гулієва, 1967 року народження, і Захра Гулієва, 2015 року народження. Що отримала в результаті обстрілу осколкове поранення Сервіназ Гулієва, 1965 р.н., госпіталізована і перебуває на операції", - йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Міноборони уточнює, що вірменські ЗС обстріляли з 82- і 120-міліметрових мінометів і станкових гранатометів село Алханли Фізулінського району Азербайджану у вівторок приблизно о 20:40 за місцевим часом.

Азербайджанська сторона поінформувала міжнародні структури про те, що трапилося.

"В результаті вжитих ВС Азербайджану відповідних адекватних заходів в цьому напрямку ворожий вогонь було подавлено. Відповідальність за криваву провокацію повністю лежить на військово-політичному керівництві Вірменії", - заявило Міноборони Азербайджану.

Ситуація в зоні карабаського конфлікту різко загострилася в ніч на 2 квітня 2016 року. Почалися бойові дії із застосуванням авіації і артилерії. Сторони звинуватили один одного в порушенні перемир'я на лінії зіткнення.

5 квітня 2016 року в Баку і столиці невизнаної НКР Степанакерті заявили про досягнення угоди про припинення вогню в зоні карабаського конфлікту. З тих пір сторони щодня обмінюються звинуваченнями в порушеннях перемир'я.