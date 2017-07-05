Події

03:12 05.07.2017

Мустафа Джемілєв провів зустріч з Реджепом Ердоганом в Анкарі

Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу і депутат Верховної Ради України провів зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом в Анкарі у вівторок, 4 липня, повідомляє агентство Anadolu.

"Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прийняв лідера кримськотатарського народу і депутата Верховної Ради України Мустафу Абдульджеміля Киримоглу. Зустріч пройшла в Президентському комплексі в Анкарі за закритими дверима і тривала 45 хвилин", - йдеться в повідомленні на сайті агентства.

Згідно з повідомленням прес-служби Меджлісу кримськотатарського народу, зустріч тривала понад годину, а темою зустрічі стала поточна ситуація в Криму, що склалася з правами людини в зв'язку з переслідуваннями кримських татар та інших громадян України, які не згодні з незаконною анексією півострова Російською Федерацією.

"Лідер кримських татар наголосив на необхідності невідкладного звільнення всіх політичних в'язнів Кремля і скасування заборони на в'їзд до Криму представників Меджлісу кримськотатарського народу", - йдеться в повідомленні на сайті Меджлісу.

У свою чергу, Р. Ердоган запевнив Джемілєва в беззаперечної підтримки з боку Турецької держави кримськотатарського народу.

"Президент Туреччини зазначив стійкість своєї позиції щодо непорушності територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Він повідомив, що владою Туреччини вживаються заходи щодо неприпустимості відвідування кримських портів турецькими судами. Президент Турецької Республіки підтвердив готовність підтримати ініціативу Меджлісу кримськотатарського народу з будівництва в Києві центральної мечеті , яке ознаменує єдність мусульман України ", - зазначають в повідомленні на сайті Меджлісу.

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