"Укрзалізниця" в січні-червні 2017 р. отримала 103 млн грн чистого прибутку

ПАТ "Укрзалізниця" в січні-червні 2017 року отримало чистий прибуток у розмірі 103,1 млн грн, тоді як за аналогічний період 2016 року воно отримало чистий збиток у розмірі 3,794 млрд грн.

Такі дані оприлюднив голова правління компанії Войцех Балчун на своїй сторінці в мережі Facebook у середу.

"Чистий дохід (+14,8%) зростає вищими темпами, ніж собівартість, що обумовило покращення рентабельності діяльності. Доходи від перевезень порівняно зі звітом за шість місяців 2016 року зросли на 4 млрд грн (+14%)", - повідомив В.Балчун, не наводячи абсолютних показників.

EBITDA становила 8,7 млрд грн, рентабельність EBITDA - 23,93%.

За шість місяців 2017 року фінансовий результат за вантажними перевезеннями становить 7,2 млрд грн, перевезено 166,1 млн тонн вантажів, що на 2,2% більше, ніж за перше півріччя 2016 року.

Збиток від перевезення пасажирів отримано в сумі 5,4 млрд грн, який порівняно з шістьма місяцями 2016 року збільшився на 1,3 млрд грн.

Послугами залізниць за зазначений період цього року скористалося 103,2 млн пасажирів, що на 2,3% більше, ніж за перше півріччя минулого року.

"Всього за очікуваними даними за перше півріччя 2017 року операційні витрати становили 35,4 млрд грн", - повідомив В.Балчун.