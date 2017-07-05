Винних в аварії рейсу "Малайзійських авіаліній" МН17 судитимуть в Нідерландах

Справи підозрюваних у справі про аварію рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" на Донбасі планується розглядати в Нідерландах у рамках нідерландського законодавства, повідомляє в середу агентство Bloomberg.

Таке рішення ухвалили представники країн, що співпрацюють у розслідуванні цієї аварії, - Нідерландів, Австралії, Малайзії, України та Бельгії, йдеться в повідомленні з посиланням на нідерландські ЗМІ, яке наводить дані інформованих джерел.

Агентство зазначає, що розслідування триває, і ухвалене рішення не означає, що винні предстануть перед судом найближчим часом.

"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що прямував за рейсом МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту було 298 осіб, усі вони загинули.

Як повідомлялося, в червні президент України Петро Порошенко заявляв, що блокування російською стороною створення трибуналу з розслідування аварії літака "Боїнг-777" рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" свідчить про її причетність до катастрофи. Глава Української держави нагадав, що останніми днями з'явилася "надзвичайно важлива інформація про безпосередні докази участі Російської Федерації в терористичній атаці на малайзійський літак".

Створена міжнародна спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT), до складу якої входять прокурори і представники інших правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії, а також представники Євроюсту, 28 вересня 2016 року в Нідерландах представила результати кримінального розслідування причин катастрофи.

"Група JIT дійшла висновку, що авіалайнер рейсу МН17 був збитий ракетою серії 9M38, запущеною з самохідної вогневої установки BUK-TELAR з сільськогосподарського поля в районі селища Первомайського. Цей район на той момент перебував під контролем проросійських сепаратистів. Далі з розслідування випливає, що самохідну вогневу установку BUK-TELAR було доставлено в Україну з Російської Федерації. А після того, як її було використано для атаки на авіалайнер рейсу МН17, її знову повернули на територію РФ", - йдеться в документі.

У середині листопада 2016 року міністр транспорту Малайзії Ліоу Тіонг Лай (Liow Tiong Lai) заявив, що вже ідентифіковано імена 100 підозрюваних, причетних до трагедії з "Боїнгом", і їх буде названо до початку 2018 року.