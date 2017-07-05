В Україні надалі зростає кількість прибічників HATO як гаранта безпеки країни - соцопитування

Кількість прибічників вступу до НАТО, як гарантії державної безпеки, продовжує зростати в Україні порівняно з минулими періодами, свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім.Ілька Кучеріва та Центром Разумкова 9-13 червня 2017 року за підтримки програми "Матра" посольства Нідерландів.

Як наголошується в прес-релізі "Громадська думка населення України про НАТО", прибічників вступу до НАТО в Україні 47,2%, прибічників позаблокового статусу - 30,7%, прибічників військового союзу з РФ і країнами СНД - 6,1%, інших варіантів - 2,3%.

При цьому в травні 2016 році симпатиків вступу до НАТО було 43,3%, а у квітні 2012 року - лише 13%, тоді як прибічників військового союзу з РФ і СНД рік тому було 7,1%, а в 2012 - 26,2%, а позаблокового статусу в 2016 році було 25,1%, в 2012 - 42,1%.

У 2017 році на заході України членство в НАТО як запоруку безпеки обирає 81% жителів, у центрі України - 68%, на півдні - 20%, на сході - 32%.

Про готовність узяти участь у референдумі щодо членства в НАТО заявили 66% респондентів, при чому 81% на заході країни і лише 42% на півдні. На цьому референдумі 69% проголосували б за вступ до НАТО і 26% проти. У квітні 2012 року результати голосування були б протилежними: 61% проголосував би проти вступу до НАТО і лише 28% - за.

Водночас результати гіпотетичного референдуму були б різними у різних регіонах України і в 2017 році: на заході 71% за і 11% проти, в центрі 52% за, і 30% проти, на півдні 25% за і 43% проти, на сході 32% за і 53% проти.

Для тих, хто готовий проголосувати за членство України в НАТО, головним аргументом є те, що НАТО "дасть гарантію безпеки України" - це є основним мотивом для 86% прибічників НАТО. Вагомими аргументами також є й те, що членство в НАТО надасть змогу зміцнити і модернізувати українську армію (33%) і що Україна матиме більший авторитет на міжнародній арені (25%).

Визначальним аргументом негативного ставлення до членства України в НАТО є побоювання, що це зможе втягнути Україну у військові дії НАТО (для 44% тих, хто проголосував би проти вступу України в НАТО), що це спровокує РФ на пряму військову агресію (28%) і переконаність, що Україна в принципі має бути позаблоковою державою (27%).

Під час дослідження було опитано 2018 респондентів у всіх регіонах України, окрім окупованих територій Криму і Донбасу. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Соцопитування 2012-2016 рр. проводив фонд "Демократичні ініціативи" ім.Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова і Київським міжнародним інститутом соціології.