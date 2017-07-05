Мінагропрод зриває запуск 20-відсоткової компенсації аграріям вартості сільгосптехніки

Міністерство аграрної політики та продовольства України (Мінагропрод) зриває виконання ініціативи уряду щодо впровадження механізму 20-відсоткової компенсації аграріям вартості придбання вітчизняної сільгосптехніки, заявив виконавчий директор Національного комітету з промислового розвитку Анатолій Гіршфельд.

"Список 40 "щасливчиків", їхньої техніки та обладнання для АПК, придбання якої підлягає 20-відсотковій компенсації, був сформований комісією під керівництвом Степана Кубіва та оприлюднений на сайті МЕРТ ще 2 червня. Гроші з бюджету на компенсацію виділено. Проте жоден аграрій компенсацію за придбання техніки вітчизняного виробництва досі не отримав", - повідомив А.Гіршфельд агентству "Інтерфакс-Україна".

"Мінагропрод, з одного боку, мав провести широку інформаційну та роз'яснювальну роботу серед аграріїв про нову ініціативу уряду, з іншого, як розпорядник коштів, - укласти договори про взаємодію з державними банками. У свою чергу Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, ПриватБанк мали розпочати процедури щодо часткової компенсації вартості сільгосптехніки. Але нічого з цього не було зроблено", - наголосив виконавчий директор Нацкомітету.

Він також повідомив, що Мінекономрозвитку з метою своєчасного запуску ініціативи підтримки аграріїв та сільгоспмашинобудівників 21 червня збирало нараду під головуванням С.Кубіва за участю представників Мінагропроду та держбанків. Було надано роз'яснення щодо взаємодії учасників, проте і це не прискорило процесу. Термін виконання протокольного рішення збігає 7 липня, при цьому від Мінагропроду ніяких відомостей немає. В результаті негативні тенденції на ринку наростають, а ідея держпідтримки сільгоспмашинобудівників - дискредитується.

"І Нацкомітет, і Мінекономрозвитку доклали чимало зусиль до створення стимулу для активізації ринку, проте "ексцес виконавця" призвів до зворотного ефекту - на ринку стагнація. Продаж вітчизняної сільгосптехніки в Україні вже призупинився", - сказав А.Гіршфельд.

За його словами, це викликано занепокоєнням аграріїв земельною реформою та відкладеним попитом в очікуванні обіцяної компенсації. У результаті в розпал сезону вітчизняну ґрунтообробну техніку активно витісняє з ринку імпортна.

"Українські аграрії, так і не отримавши бонусу від держави, вкотре можуть розчаруватися у благих намірах їм допомогти. Ось так банальним саботажем чиновників хороші почини уряду і заяви вищих посадових осіб держави про розвиток сільгоспмашинобудування можуть бути зведені до нуля", - резюмував А.Гіршфельд.

Як повідомлялося, аграрії, починаючи з 2017 року, отримуватимуть через банки часткову компенсацію в разі купівлі сільськогосподарської техніки в розмірі 20% її вартості за умови, що рівень локалізації виробництва складної техніки в Україні перевищує 35%. У бюджеті на 2017 рік на зазначену програму передбачено близько 550 млн грн.