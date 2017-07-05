Данилюк очікує надходження 5-го транша кредиту МВФ восени

Міністр фінансів України Олександр Данилюк очікує восени рішення Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо надання Україні чергового кредитного транша в рамках програми EFF.

"Україна може отримати п’ятий транш кредиту МВФ восени", - сказав він в інтерв'ю каналу Bloomberg TV.

Раніше, 23 червня, офіційний представник МВФ Джеррі Райс під час традиційного прес-брифінгу у Вашингтоні повідомив, що питання чергового перегляду економічної програми України у рамках механізму розширеного фінансування (EFF) наразі немає в порядку денному ради директорів Фонду.

У свою чергу заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован повідомив, що проект порядку денного засідань ради директорів зазвичай складається за два-три місяці до самих засідань.

Місія МВФ, що працювала в травні в Києві, вказувала на необхідність технічного доопрацювання відповідних законопроектів і парламентської підтримки пенсійної та земельної реформ, пожвавлення приватизації та антикорупційних зусиль.

Відкрита МВФ у березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом SDR12,348 млрд (близько $16,75 млрд за поточним курсом) з першим траншем в $5 млрд спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 році ще трьох траншів по SDR1,18 млрд (близько $1,6 млрд) і зменшення квартальних траншів у 2016-2018 роках до SDR0,44 млрд ($0,6 млрд).

Україна змогла отримати з невеликою затримкою другий транш за цією програмою на $1,7 млрд на початку серпня 2015 року, після чого виникла тривала пауза у зв'язку з невиконанням низки умов, політичною кризою та зміною уряду.

Після приходу нового Кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом у квітні 2016 року переговори щодо продовження фінансування було відновлено, проте МВФ вирішив виділити третій транш у розмірі $1 млрд лише в середині вересня, четвертий - 3 квітня 2017 року.

Згідно з новим графіком подальших переглядів економічної програми України, затвердженим радою директорів разом із четвертим траншем, до кінця 2017 року заплановано три перегляди: четвертий - у середині травня, п'ятий - у середині серпня, шостий - у середині листопада.

У разі успішного виконання владою встановлених програмою вимог Україна за підсумками четвертого перегляду може залучити $1,907 млрд, за підсумками п'ятого - $1,28 млрд, за підсумками шостого - $1,28 млрд. Всього близько $4,46 млрд.

Нацбанк і Мінфін України очікують, що четвертий транш може бути надано за підсумками ухвалення низки зазначених вище законопроектів на поточній сесії Верховної Ради, яка завершується в середині липня.

У 2018 році плануються інші чотири перегляди, за підсумками яких Україна може залучити близько $955 млн. Загалом - близько $3,82 млрд.