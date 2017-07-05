"Нафтогаз України" в I півріччі сплатив до державного бюджету 67,5 млрд грн

Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз України" за підсумками січня-червня 2017 року сплатила до державного бюджету 67,5 млрд грн податків і дивідендів, повідомила прес-служба держхолдингу в середу.

За її даними, надходження від групи "Нафтогаз" становили понад 17% загальних доходів державного бюджету за перше півріччя 2017 року.

У НАК зазначили, що ця сума лише на 8,8% менше, ніж сплата податків і зборів до державного бюджету за весь 2016 рік (74 млрд грн).

"Ця сума платежів є більш ніж достатньою для фінансування державою системи субсидій для захищених споживачів газу. У першому півріччі 2017 року вартість поставленного "Нафтогазом" газу, яка повинна була б бути профінансована за рахунок адресних субсидій, становила 49,2 млрд грн. Водночас, з державного бюджету на рахунки споживачів станом на кінець червня надійшло лише 29,5 млрд грн. Адресні субсидії на суму 19,7 млрд грн залишаються непрофінансованими", - зазначено в повідомленні.

У прес-службі нагадують, що "Нафтогаз України" постачає газ усім захищеним споживачам відповідно до зобов'язань, покладених на нього Кабінетом Міністрів.

"Водночас сталі й суттєві затримки з розрахунками за вже наданий споживачам ресурс становлять значний ризик для накопичення запасів газу, необхідних для безпечного проходження опалювального сезону 2017-2018 років", - резюмують у НАК.

Як повідомлялося, "Нафтогаз України", як окрема юридична особа, в 2016 році отримав чистий прибуток 26,529 млрд грн проти чистого збитку 27,749 млрд грн у 2015-му. Чистий дохід НАК у минулому році зріс на 43,1% - до 161,383 млрд грн.

Згідно з консолідованим звітом НАК, група за підсумками 2016 року одержала чистий прибуток 22,532 млрд грн проти 35,062 млрд грн чистого збитку в 2015 році. Консолідований дохід від реалізації в 2016 році зріс на 48% - до 192,764 млрд грн.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.