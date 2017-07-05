ДФС відключила програму звітності "M.E.Doc"

Державна фіскальна служба (ДФС) наразі відмовилася від використання найпопулярнішої на ринку програми податкової звітності "M.E.Doc" у зв'язку із обинуваченнями департаменту кіберполіції Національної поліції України на адресу її розробника про використання цієї програми в масштабній кібератаці.

"ДФС вже відключила M.E.Doc", - написала кіберполіція на своїй сторінці в мережі Facebook.

У ДФС агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що прокоментують ситуацію дещо пізніше.

У свою чергу, розробник ПЗ "M.E.Doc", який з 27 червня категорично заперечував використання програми в кібератаці, 5 липня визнав "безпрецедентний факт злому", у результаті якого в продукт було впроваджено шкідливий програмний код до пакета оновлення.

Згідно з повідомленням на сторінці в мережі Facebook, розробник створив оновлення, яке "гарантовано унеможливлює загрози для користувачів", проте під час обшуку поліцією за участю СБУ 4 липня сервери компанії були тимчасово вилучені для аналізу злому.

"Таким чином, наразі позбавлені можливості випустити оновлення з підвищеним ступенем безпеки", - констатує розробник, пропонуючи департаменту кіберполіції під його чітким контролем і з застосуванням додаткових методів захисту якомога швидше випустити оновлення.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у ніч на середу повідомив про обшуки у компанії-розробника ПЗ "M.E.Doc" - ТОВ "Інтелект-Сервіс", несанкціоноване втручання в комп'ютер якого відбулося ще до середини травня цього року, після чого через оновлення ПЗ вірус потрапив у мережі користувачів ПЗ. Міністр також зазначив, що компанія знехтувала попередженнями про вразливість її ПЗ і звинуватив її в бездіяльності.

Раніше ДФС в умовах ризиків використання ПЗ "M.E.Doc" пропонувала платникам податків користуватися послугами "Електронного кабінету платників" для подання звітності. Водночас у коментарях на сторінці ДФС у мережі Facebook до повідомлення про штатну роботу "Електронного кабінету платників", кілька платників податків стверджували, що цей сервіс працює зі збоями, а також критикували його за малу пристосованість для потреб середнього та великого бізнесу.

Згідно з даними ДФС, через "Електронний кабінет платника" платники податків мають можливість створити і відправити податкову звітність, запити на отримання інформації, заяви для реєстрації платником окремих податків, зареєструвати податкові накладні/ розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та єдиному реєстрі акцизних накладних, скористатися сервісами систем електронного адміністрування ПДВ та реалізації пального.

Для вирішення проблеми штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних у зв'язку з кібератакою 27 червня, Кабмін за пропозицією Мінфіну і ДФС 4 липня схвалила законопроект про продовження термінів подання таких накладних на 15 днів.

Згідно з даними в держреєстрі, основним власником створеного в 2001 році ТОВ "Інтелект-Сервіс" (Київ) виступає Сергій Линник, а міноритаріями - Юнна Тисячна і Михайло Марченко. Виторг компанії в 2015 році становив 5,76 млн грн, чистий збиток - 1,26 млн грн.

Згідно з інформацією на сайті розробника, коли сайт ще працював, створення "M.E.Doc" датовано 2010 роком, а ліцензійними суб'єктами є зареєстровані в 2009 році ТОВ "Український спеціальний оператор" і в 2013 році ТОВ "IT Експерт".

Відповідно до цього в держреєстрі, кінцевими бенефіціарними власниками "IT Експерт" виступають кияни Святослав Крижевич і Неоніла Линник, а "Український спеціальний оператор" - кіпріот Андреас Франгос через кіпрську компанію "Дорефіна Лтд."

Виторг ТОВ "Український спеціальний оператор" у 2015 році становила 19,89 млн грн, чистий прибуток - 1,09 млн грн, ТОВ "IT Експерт", відповідно, - 42,96 млн грн і 0,08 млн грн.

Дані за 2016 рік нараі відсутні.