Луценко допускає внесення до Ради нових подань на зняття недоторканності з Розенблата і Бобова

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що не виключено внесення подань на зняття недоторканності з народних депутатів з групи "Відродження" Геннадія Бобова і фракції "Блок Петра Порошенка" Борислава Розенблата.

"Я хочу, щоб суспільство розділило тих, хто платить податки і сказало їм "Спасибі"... і тих, хто не платить. Якщо вони зробили це помилково, можна заплатити. І депутат Бобов давно спить спокійно, сплативши чималу суму", - сказав він на засіданні комітету з питань регламенту Верховної Ради в середу.

Водночас один з членів комітету зробив зауваження, що Г.Бобов очікує нового подання на зняття з нього недоторканності у зв'язку з можливим незаконним збагаченням. "Там не виключені набагато тяжчі обвинувачення. Але я зараз говорю про податкову ситуацію", - заявив Ю.Луценко.

Регламентний комітет на своєму засіданні в середу розглядає подання генпрокурора про надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата фракції "Радикальної партії" Андрія Лозового в зв'язку з можливим ухиленням від сплати податків на суму 1,7 млн.грн ..

При цьому Ю.Луценко назвав "відносно невеликою" суму, що фігурує в поданні на А.Лозового, і наголосив, що у цьому поданні немає політичної складової. "Я і через інших людей, і зараз Вам в очі кажу: просто сплатіть податки і пишайтеся тим, що армія стала сильнішою, а люди - більш соціально захищеними", - сказав генпрокурор, звертаючись до А.Лозового ".

За словами Ю.Луценка, він також рекомендував народному депутату з "БПП" Б.Розенблату сплатити податки, недоплачена сума яких становить $0,5 млн.

"З такого ж акта, як у Вас, у нього не доплачено, якщо не помиляюся півмільйона доларів. Я кажу: платіть, Бориславе. Зараз він судиться з фіскальною службою... У будь-якому випадку, як тільки завершиться експертиза, ми прийдемо за ним з таким самим поданням", - сказав Ю.Луценко.

Як повідомлялося, 21 червня генеральний прокурор Ю.Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Б.Розенблата. За інформацією генпрокурора, у діях нардепа вбачаються ознаки зловживання становищем і хабарництва на загальну суму $280 тис.

Крім того, генпрокурор направив до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Г.Бобова. Однак пізніше відкликав подання, повідомивши, що Г.Бобов сплатив близько 37,9 млн грн податкової недоїмки на рахунки держказначейства.