Рада НБУ відзначає високий системний ризик через зміну моделі функціонування банківської системи України

Рада Національного банку України (НБУ) відзначає високий кредитний, валютний, процентний ризики та ризик ліквідності на тлі зміни моделі функціонування банківської системи країни.

"При звуженні кредитного портфеля банки зміщують акценти у своїй діяльності від виконання класичних банківських функцій до обслуговування фінансових потоків державного бюджету. Як наслідок, процентні доходи за державними цінними паперами, а не комісійні, становлять більше ніж половину загального обсягу доходів банківської системи. Відхід від класичної моделі функціонування банківської системи несе низку ризиків для подальшого розвитку фінансового сектора України", - повідомляється у звіті Ради за підсумками засідання 4 липня.

Згідно з документом, зміна функціонування банківської системи України відбулася в умовах системної банківської кризи 2014-2016 років, що розгорнулася на базі наявних у банківській системі проблем та під впливом макроекономічних і політичних шоків, у сукупності з військовим конфліктом на сході країни.

Нині, на тлі стабілізації макроекономічної та політичної ситуації в Україні, спостерігаються ознаки посилення попиту на кредитні ресурси в роздрібному сегменті. Крім того, прогнози щодо економічного зростання дають підстави очікувати подальшого пожвавлення кредитування реального сектора.

Водночас Рада зазначає, що фокусування банків на інвестуванні в державні цінні папери призводить до зниження кредитного потенціалу банківської системи.

"За зростаючого попиту на кредитні кошти це може мати наслідком витіснення регульованого кредитного ринку нерегульованим, що за своєю природою є джерелом фінансових криз", - констатується в документі.

Таким чином Рада резюмує, що наявні кредитний, валютний, процентний ризики і ризик ліквідності залишаються високими та є системними в банківському секторі економіки.