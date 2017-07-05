Події

13:59 05.07.2017

Денісову обрано заступником голови ПАЧЕС

Керівник постійної делегації Верховної Ради України Людмила Денісова (фракція "Народний фронт") стала заступником голови Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС).

Як повідомляється на сайті Верховної Ради України, це рішення було ухвалено за підсумками голосування на засіданні 49-ї Генеральної асамблеї ПАЧЕС у середу.

"Такий вибір 12 країн-членів ПАЧЕС є виявом міжнародної довіри до України та безпосередньо до мене як керівника постійної делегації", - наведено в повідомленні слова Л.Денісової.

Парламентар нагадала, що Україна переймає головування в ПАЧЕС із другої половини 2017 року, а наступне засідання ГА ПАЧЕС відбудеться в Києві 28-30 листопада.

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