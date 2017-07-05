Рада НБУ визнала недостатньою роботу правління щодо нагляду за ПриватБанком

Рада Національного банку України (НБУ) констатує недостатню роботу правління Нацбанку щодо забезпечення нагляду за діяльністю ПриватБанку, націоналізованого наприкінці 2016 року.

"Запізнілі дії правління Національного банку не сприяли вжиттю своєчасних заходів щодо стабілізації ситуації та мінімізації фінансових втрат", - йдеться в рішенні Ради НБУ від 4 липня, оприлюдненому на сайті центробанку в середу.

Рада нагадує, що для поповнення капіталу ПриватБанку держава вже витратила еквівалент майже 5% ВВП, а з урахуванням ухваленого в другій половині червня рішення про додаткову капіталізацію на 38,5 млрд грн зазначені витрати можуть зрости до близько 7% ВВП.

Рада НБУ також зазначає, що в результаті націоналізації ПриватБанку частка держави у банківському секторі України перевищила половину цього сектора, зокрема, за чистими активами - 56%, за депозитами населення - 62%.

"Превалююча частка держави в банківському сегменті наразі є одним з основних системних ризиків фінансової системи України", - констатує рада. Він закликав уряд і правління Нацбанку до якнайшвидшого оновлення стратегії реформування держбанків, яка має лягти в основу нових бізнес-моделей держбанків.

Як повідомлялося, 18 грудня 2016 року уряд за пропозицією НБУ та акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були І.Коломойський і Г.Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Держава отримала 100% у його капіталі, а ПриватБанк було докапіталізовано на суму 116,8 млрд грн.

У червні Кабмін на підставі висновків незалежного аудитора Ernst&Young вирішив докапіталізувати ПриватБанк ще на 38,565 млрд грн для виконання ним економічних нормативів.