Події

14:35 05.07.2017

Україна увійшла до групи країн із розвитком, вищим за середній

Україна за останній рік поліпшила показники в рейтингу рівня життя та увійшла до групи країн із розвитком, вищим за середній, такі результати дослідження "Індекс соціального розвитку-2017" американської неурядової організації Social Progress Imperative, підготовленого за підтримки Deloitte.

Згідно з оприлюдненими даними, якщо минулого року Україна з оцінкою 66,43 бала (за максимуму в 100 балів) очолювала групу країн із розвитком, нижчим за середній, то нова оцінка в 68,35 бала дала їй змогу переміститися до більш високої категорії.

Водночас низка інших країн за минулий рік добилася ще більшого прогресу. В результаті, якщо рік тому Україна в рейтингу була 63-ю зі 133 країн, то цього - 64-ю зі 128.

Згідно з даними дослідження, найвищі оцінки, як і минулому року, Україна отримала в категоріях "харчування та базове медичне обслуговування" - 98,47 і "доступ до базової освіти" - 97,52. Найнижчі ж показники у країни в категоріях "толерантність" - 40,52 і "якість довкілля" - 50,37.

Серед країн колишнього СРСР у групі з високим рівнем розвитку перебувають країни Балтії, з оцінками від 82,96 в Естонії до 78,09 у Литви, тоді як у групі країн із розвитком, вищим за середній, показники краще у Грузії та Вірменії - відповідно 70,8 та 69,01, що забезпечило їм 53-тє і 59-те місця. Слідом за Україною в рейтингу Білорусь - 65-те місце, Росія - 67-ме, Таджикистан - на 92-му.

Лідерами рейтингу з показниками 90,57-90,53 стали Данія та Фінляндія. За ними йдуть інші скандинавські країни разом зі Швейцарією, Канадою, Нідерландами, Австралією та Новою Зеландією, Великою Британією та Ірландією, Німеччиною та Австрією - ці 14 країн сформували групу з найвищим рівнем соціального розвитку, йдеться у звіті.

Укладачі рейтингу зазначають, що за рівнем ВВП з урахуванням паритету купівельної спроможності зі 128 країн Україна з показником $7,457 тис. посіла 81-ше місце.

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