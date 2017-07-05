В Києві відбудеться українсько-білоруський економічний форум за участю Порошенка та Лукашенка

21 липня поточного року в Києві відбудеться українсько-білоруський економічний форум за участю президента України Петра Порошенка та президента Білорусі Олександра Лукашенка.

За інформацією Торгово-промислової палати України, розміщеною у Фейсбуці, під час заходу відбудеться пленарна частина, на якій буде обговорюватися стан, перспективи та пріоритетні напрямки українсько-білоруського економічного та інвестиційного співробітництва, умови і переваги ведення бізнесу в Україні та Білорусі.

"Під час форуму також відбудеться чергове засідання українсько-білоруської консультативної ради та B2B-переговори між представниками ділових кіл України та Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Адміністрація президента України поки що не дає офіційного підтвердження участі двох президентів у цьому заході.