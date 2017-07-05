Події

16:31 05.07.2017

Учасники зустрічі Контактної групи з питань Донбасу не домовилися про дату початку звільнення полонених

Тристороння контактна група з питань Донбасу на засіданні в Мінську в середу не змогла домовитися про дату початку звільнення полонених, повідомило "Інтерфаксу" (Interfax.ru) джерело в групі з організації переговорів.

"Досягти домовленості та визначити дату початку звільнення утримуваних осіб наразі не вдалося", - повідомило джерело.

Воно також поінформувало, що переговори проходять напружено.

"Протиріччя сторін занадто сильні, тому говорити про результативний прогрес наразі не доводиться", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше представник Києва в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко висловила сподівання, що 5 липня на засіданні ТКГ з питань Донбасу буде визначено дату початку звільнення полонених.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Поїзд врізався у легковик у Мелітопольському районі Запорізької області

Міжнародні резерви України в червні зросли на 2%

В Києві відбудеться українсько-білоруський економічний форум за участю Порошенка та Лукашенка

Україна та Нідерланди 7 липня підпишуть угоду про співпрацю в розгляді справи про збитий авіалайнер МН17

В. о. директора ДП на Київщині вимагав $5 тис. за сприяння в оренді земділянки під сінокіс

ОСТАННЄ

Білорусь підтримує роботу місії ОБСЄ в Україні, - Лукашенко

МЕРТ зареєструвало індустріальні парки "Лиманський" і "Нововолинськ"

"Київенерго" знову попереджає про обмеження роботи клієнтських сервісів

Зниження курсу гривні у вівторок і середу обумовлене тимчасовим дефіцитом

НБУ на аукціоні в середу продав $34,9 млн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Купить обои
РЕКЛАМА