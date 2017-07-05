Учасники зустрічі Контактної групи з питань Донбасу не домовилися про дату початку звільнення полонених

Тристороння контактна група з питань Донбасу на засіданні в Мінську в середу не змогла домовитися про дату початку звільнення полонених, повідомило "Інтерфаксу" (Interfax.ru) джерело в групі з організації переговорів.

"Досягти домовленості та визначити дату початку звільнення утримуваних осіб наразі не вдалося", - повідомило джерело.

Воно також поінформувало, що переговори проходять напружено.

"Протиріччя сторін занадто сильні, тому говорити про результативний прогрес наразі не доводиться", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше представник Києва в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко висловила сподівання, що 5 липня на засіданні ТКГ з питань Донбасу буде визначено дату початку звільнення полонених.