Рада НБУ вважає достатнім підвищення мінімального статутного капіталу банків до 200 млн грн

Рада Національного банку України вважає достатнім підвищення мінімального розміру статутного капіталу банків до 200 млн грн, повідомляється у звіті Ради, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

"Сьогоднішні вимоги до розміру статутного капіталу банків - 200 млн грн з 11 липня 2017 року і 450 млн з 11 липня 2020 року не зовсім відповідають Директивам ЄС і Ради Європи і є набагато жорсткішими: згідно з Директивами 2013/36/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 26 червня 2013 року, мінімальний початковий капітал будь-якої кредитної установи має бути не менш ніж EUR5 млн", - зазначено у звіті.

Як повідомлялося, Нацбанк постановою від 4 лютого 2016 встановив, що до 11 січня 2017 року банки країни мають наростити статутний капітал до 300 млн грн.

Постановою від 7 квітня 2016 року Нацбанк пом'якшив встановлений раніше графік докапіталізації, зокрема замість вимоги до банків збільшити до 11 січня 2017 року статутний капітал до 300 млн зобов'язав їх довести мінімальний розмір статутного капіталу до 200 млн грн до середини 2017 року. Потім до середини 2018 року статутний капітал банків має бути збільшений мінімум до 300 млн грн, до середини 2019 року - до 400 млн грн, до середини 2020 року - до 450 млн грн, до середини 2024 року - до 500 млн грн.