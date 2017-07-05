Рада НБУ оцінила втрати економіки від банківської кризи 2014-2016 рр. у 38% ВВП

Рада Національного банку України (НБУ) оцінила втрати економіки країни в результаті кризи банківського сектора в 2014-2016 рр. У 38% ВВП

"Прямі фіскальні витрати України на подолання наслідків кризи банківського сектора вже досягли 14% ВВП, що перевищує відповідні витрати під час фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр., тоді як загальні втрати економіки від кризи наразі становлять 38% ВВП", - повідомляється у звіті Ради, оприлюдненому на веб-сайті центробанку в середу.

У частині фіскальних витрат майже 5% ВВП держава спрямувала на поповнення капіталу ПриватБанку. При цьому зазначені витрати зростуть до 7% після рішення уряду про докапіталізацію цього банку на 38,5 млрд грн. Ще 2,4% ВВП було витрачено на рекапіталізацію Ощадбанку та Укрексімбанку в 2014, 2016-2017 рр. Крім цього, 4,4% ВВП було направлено на фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), що відшкодовував вкладникам неплатоспроможних банків втрати за вкладами у рамках гарантованої суми. Ще 2,5% ВВП було витрачено на рефінансування банків, які були визнані неплатоспроможними у 2008-2009 рр. і в 2014 році.

Щодо втрат економіки Рада зазначає, що вони складаються з вкладів в неплатоспроможних банках, що перевищують гарантовану суму. Загальний обсяг таких коштів становить 16% ВВП відповідних років. Крім цього, втрат зазнали власники функціонуючих банків через необхідність проведення докапіталізації і власники неплатоспроможних банків.

Рада НБУ при цьому зазначає, що "очищення" центромбанку банківської системи відбувалася без оголошення чіткої програми реформування банківського сектора.

"Це зумовило значну невизначеність в діяльності банківського і реального секторів, а також населення", - зазначається в документі.

Недостатньо обґрунтованими були також рішення НБУ щодо виведення з ринку платоспроможних банків, зокрема спостерігалися ознаки застосування різних підходів при очищенні банківської системи. При цьому не були повною мірою враховані як потреби розвитку економіки, так і характер розвитку банківської системи, а також вплив військового конфлікту на економіку.